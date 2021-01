Man wordt razend in de Aldi: “Moeten wij rieken dat er geen Jonagolds meer zijn?”

Op Twitter wordt een filmpje van een man die in de Aldi in een razende colère schiet druk gedeeld en becommentarieerd. “Dit lijkt me een uiting van de opgekropte frustraties die in deze coronatijden bij mensen leven”, zegt Jacques Vermeire die het filmpje postte. “We vragen onze klanten om begrip als er een product even niet aanwezig is”, reageert Aldi-woordvoerder Dieter Snoeck.

Luister, hebt ge Jonagold, ja of nee?, schreeuwt een opgewonden oudere man in de afdeling fruit van een Aldi-warenhuis. Wanneer hij te horen krijgt dat er geen appelen van zijn ‘merk’ zijn, ontploft hij helemaal. En wij moeten rieken dat er geen Jonagolden meer zijn? Ge moet godverdomme aanvullen een hele dag door. Wanneer de supermarktbediende antwoordt dat er geen Jonagolds meer zijn als er geen in het rek liggen, slingert de man voor al wie het horen wil, de vrouw een reeks verwensingen naar het hoofd. Van dikke teef tot onnozel kalle.

Jacques Vermeire

Wanneer het filmpje is gemaakt en door wie, is niet duidelijk. Wel lijkt het opgenomen in een Aldi in de Denderstreek, te oordelen aan het accent van de boze man. Dat de scheldpartij op Twitter is ontploft, is dan weer te danken aan komiek Jacques Vermeire die het filmpje deelde op Twitter waar hij een druk gevolgde figuur is.

“Ik heb dit niet zelf gefilmd, ik kreeg het binnen via de kinderen”, aldus Vermeire. “Aanvankelijk heb ik er goed om gelachen. Dit zou een scène van DDT kunnen zijn. Vandaar dat ik het ook in die context heb gedeeld (‘t Is nie waar hé!, zo begint Vermeire zijn tweet, nvdr). Naderhand bedacht ik me wel dat dit incident illustreert in wat voor ontluisterende tijden we nu leven. Dit lijkt me een uiting van opgekropte frustratie.”

Discussie op gang trekken

Vermeire onderstreept geen oordeel te willen vellen over de briesende man. “Je weet niet wat hier aan vooraf is gegaan, wat die man heeft meegemaakt. Ik ben trouwens geschrokken van de impact van dit filmpje. Ik heb het in eerste instantie gedeeld omdat ik het grappig vond, maar misschien is het goed dat de discussie eens op gang komt omtrent wat de huidige tijden met mensen doen. Velen lopen op de toppen van hun tenen.”

Of hij de privacy van de man niet schendt door dit op Twitter te zetten, is Vermeire niet duidelijk. “Goh, de man draagt uiteindelijk een mondmasker. En tegelijk zou dit een les in privacy kunnen zijn. Mensen moeten zich realiseren dat ze op elk moment en overal gefilmd kunt worden. Ik hou daar alleszins altijd rekening mee.”

“We vragen om begrip”

“We zagen het filmpje ook”, zegt Dieter Snoeck, woordvoerder Aldi. “De exacte aanleiding is ons nog niet bekend en we gaan ons zeker intern bevragen om te zien hoe de vork aan de steel zit. We vragen de klant ook om – als hij dat ziet zitten – contact op te nemen met onze klantendienst zodat we kunnen zien waar het eventueel fout gelopen is.”

Van wanneer het filmpje dateert, weet Snoeck niet. “We zijn nog niet zeker of het filmpje van gisteren – zaterdag – dateert. Maar dat is sowieso wel onze drukste dag. We vragen onze klanten om begrip als er een product even niet aanwezig is. Onze mensen doen al het mogelijke om de rekken aan te vullen, maar er moet natuurlijk wel stock zijn. En als een product dan iets populairder is dan aanvankelijk werd ingeschat, dan is de stock leeg. Maar daar kan die medewerker niets aan doen.”

Snoeck vraagt om respect te hebben voor de werknemers. “Nog niet zo lang geleden werden ze omschreven als ‘de helden van de retail’. Dat zijn ze nog steeds. Ze moeten in moeilijke omstandigheden omgaan met allerlei soorten situaties. Als je dan hoort dat er in dit filmpje toch wel redelijk veel scheldwoorden vallen, dan is dat zeer jammer. Je mag niet vergeten dat die scheldwoorden richting een mens gaan. Richting iemand die zijn job ook in deze moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk probeert te doen.” (jdr, csn)