Manchester United kijkt vandaag Liverpool als leider in de ogen: “Maar niemand zal zich de stand op 12 januari herinneren”

Manchester United heeft diep gezeten. Historisch diep. 1.207 dagen, zo lang was het intussen al geleden dat de Engelse recordkampioen nog eens mocht proeven van de koppositie in de Premier League. Maar na een 0-1-zege tegen Burnley mogen The Red Devils zich voor het eerst sinds lang weer leider noemen. Voor even toch, want vandaag wacht Liverpool al. “Dat wordt een erg goeie test”, zegt Ole Gunnar Solskjaer.