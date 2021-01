Formule 1-renstal Alpine stelt Italiaan Brivio aan als racedirecteur

De Italiaan Davide Brivio wordt de nieuwe racedirecteur van het Formule 1-team Alpine. De Franse renstal, de opvolger van Renault, kondigde zijn komst zondag aan.

Brivio komt over van het MotoGP-team van Suzuki. Daar was hij ruim twintig jaar werkzaam. Een week geleden werd bekend dat teambaas Cyril Abiteboul vertrekt bij de Franse renstal. Abiteboul, die sinds 2017 de leiding had over Renault, moest plaatsmaken voor Laurent Rossi. Brivio komt nu onder Rossi te werken. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Esteban Ocon vormen komend seizoen het rijdersduo van Alpine in de Formule 1. (belga)