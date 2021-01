Vaccinatiecentra Eerstelijnszone Noord-Limburg in Lommel en Peer

De Eerstelijnszone Noord-Limburg voorziet in de Soeverein in Lommel en op de VDAB-site in Peer een vaccinatiecentrum. Dat hebben de Eerstelijnzone en de burgemeesters van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt beslist. In totaal kunnen er in Noord-Limburg 102.500 inwoners van 18 jaar en ouder gevaccineerd worden

Nadat eerder al de Soeverein in Lommel gekozen werd als één van de vaccinatiecentra in Noord-Limburg, komt daar nu ook de VDAB-site in Peer bij. Op deze manier kunnen alle inwoners van de Eerstelijnszone Noord-Limburg op een vlot bereikbare plaats terecht voor hun vaccinatie tegen corona. Beide centra zijn voldoende groot om de vaccinaties praktisch te organiseren.

De bewoners van Lommel en Pelt, 53.300 in totaal, worden uitgenodigd om in de Soeverein gevaccineerd te worden terwijl de 49.200 inwoners van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en Peer hun vaccin in de VDAB-gebouwen in Peer toegediend krijgen.

Nu de twee locaties vastliggen, kan er gestart worden met de praktische organisatie. Hiervoor bundelen de zes gemeenten en de Eerstelijnszone Noord-Limburg de krachten. Tegen 1 februari moeten de plannen voor de opstelling en de praktische organisatie van de centra, het parkeergebeuren en de mobiliteit klaar zijn.

Het is de bedoeling om in beide centra maximaal vier vaccinatielijnen uit te bouwen. Zo kunnen er dagelijks telkens 1.000 personen gevaccineerd worden. Na een testfase vanaf 15 februari zullen de centra vanaf 1 maart operationeel zijn. De komende weken worden de inwoners verder geïnformeerd over de praktische werking van de centra.

RDr