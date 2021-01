Vlotte vaccinatie in De Voorzienigheid

De vaccinaties worden uitgevoerd door vier teams: bestaande uit een arts, twee verpleegkundigen en een persoon die de administratie doet. De Voorzienigheid werd zwaar getroffen door het coronavirus maar vandaag is alles onder controle. “Honderd bewoners van het WZC en honderd bewoners van onze serviceflats zijn vandaag gevaccineerd.

Ook onze 101 jarige Stanske Hauman, bekend in Bocholt als Stanske van de Minnebo, heeft haar vaccin zonder enig probleem toegediend gekregen. De vaccinatie verloopt zonder enig probleem, elke bewoner krijgt zijn prik in zijn vertrouwde leefplek in het woon- en zorgcentrum. Zo voorkomen we extra spanningen van verhuis naar een centrale vaccinatie locatie,” vertelt directeur Marc Voets. En na de prik is er koffie en een gebakje, ook tijd voor een babbel natuurlijk.

Twee van de drie woonafdelingen bleven het voorbije jaar coronavrij. “Het bevrijdend spuitje is zeker welkom, na de winter kunnen we hopelijk weer snel opnieuw bezoek ontvangen en onze kinderen zien”, vertelt bewoner Frans. Dokter Veerle Tessens geeft aan dat de vaccinatie in het woonzorgcentrum volgens plan verloopt. “Een goede voorbereiding maakt dat we erg vlot de drie verschillende woonzones en de bewoners van de serviceflats hebben kunnen vaccineren. Een groot dank uw wel aan alle zorgpersoneel voor hun inzet en betrokkenheid.”

De COVID herhalingsspuit in het WCZ en serviceflats wordt op 6 februari gezet. Binnen de ELZ Noord-Limburg was gisteren nog druk overlegd over de uitrol van het vaccinatieplan voor de andere Bocholtenaren. Die zullen zich later voor hun prik kunnen aanbieden in Lommel en Peer. RDr