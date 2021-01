“Bonnen Win-win-win nog hele jaar geldig”

De laatste 12 weken van 2020 konden lokale klanten tijdens de actie Win-win-win van gemeentebestuur en UNIZO Kinrooi tot 100 euro van hun aankopen in Kinrooi terugwinnen.

Voorzitter Martijn Vanhove van UNIZO Kinrooi: “Op twaalf weken tijd werd er voor maar liefst 2 miljoen euro aan kassatickets binnengebracht bij de deelnemende lokale handelaar via de Win-win-win enveloppen. We sloten dan ook af met twee supertrekkingen ter waarde van 2.500 euro. Nog niet alle handelaars - onder andere horeca en contactberoepen - kunnen momenteel meedoen aan de actie. Het goede nieuws is wel dat de bonnen nog het ganse jaar 2021 gespendeerd kunnen worden.” Alle info op kinrooi.be.