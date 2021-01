Monique en Petra vergeten hun gasten niet

“Omdat we onze gasten hier niet mogen ontvangen, besloten we om dan maar zelf de boer op te gaan”, vertellen coördinatoren Monique Ooms en Petra Verstraten. “Met een mooie wenskaart en enkele lekkernijen stonden we bij onze 80 gasten, verspreid over heel Limburg, op de stoep om ze een hart onder de riem te steken. Met veel dank aan de Stichting tegen kanker, alle helpende handen en gulle gevers.”