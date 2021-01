Australian Open: getroffen spelers zijn niet opgezet met hun quarantaine en slaan dan maar balletjes in… hun hotelkamer

De start van de trainingen in aanloop naar de Australian Open is voorlopig uitgesteld. De lokale overheid nam die beslissing nadat een extra passagier die op een chartervlucht vanuit Los Angeles naar Melbourne zat, positief heeft getest op het coronavirus. De 47 getroffen spelers uitten intussen hun ongenoegen. Zij wisten naar eigen zeggen niet dat alle passagiers in quarantaine moesten bij een positief geval.

Het derde positieve geval op de vlucht van Los Angeles naar Melbourne is lid van een televisiecrew. Hij is de derde persoon die positief testte na een bemanningslid en een coach. De Canadese trainer Sylvain Bruneau, die op een aparte chartervlucht vanuit Abu Dhabi zat, bleek ook positief bij aankomst in Melbourne. Het viertal had voor vertrek negatief getest.

De lokale quarantaineverantwoordelijke Emma Cassar benadrukte zondag dat alle 125 mensen die op de betrokken vluchten zaten, worden beschouwd als risicocontacten. Dat betekent dat de 47 tennissers die in de vliegtuigen zaten, zich nu twee weken moeten isoleren in hun hotel voor ze groen licht krijgen. Alle spelers waren al verplicht om bij aankomst in Australië twee weken in quarantaine te gaan, maar ze zouden een uitzondering krijgen om enkele uren per dag te trainen. Volgens Cassar zijn de trainingen evenwel opgeschort “omdat een aantal testresultaten nog niet binnen is”. Ze voegde eraan toe dat alle controles van de spelers waren verwerkt maar de overheid nog wacht op de resultaten van sommige begeleiders.

Tennissers doen hun beklag

De 47 spelers die verplicht in quarantaine moeten en twee weken hun hotelkamer niet mogen verlaten, zijn op zijn zachtst gesproken ‘not amused’. “Had ik op voorhand geweten dat dit de regels waren, was ik thuis gebleven. Er werd ons gezegd dat het vliegtuig slechts voor 20% gevuld zou zijn en dat nauwe contacten alleen zouden gelden voor iemand uit ons team”, zegt de Roemeense Sorana Cirstea op Twitter.

Ook Yulia Putintseva deelt die mening: “Niemand heeft ons ooit gezegd dat het hele vliegtuig in quarantaine zou moeten wanneer één persoon aan boord positief zou testen. Dan had ik wel twee keer nagedacht voor ik naar hier was gekomen.”

Putintseva besloot echter van de nood een deugd te maken en begon balletjes te slaan in… haar hotelkamer. Maar helemaal blij met haar kamer was ze niet aangezien ze het gezelschap kreeg van ongedierte. Haar vraag om van kamer te veranderen bleef echter onbeantwoord omwille van… de opgelegde quarantaine. Putintseva was duidelijk niet opgezet met haar situatie.

