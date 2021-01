Vliegtuig stort naar beneden, maar piloot heeft goede engelbewaarder

Een bewakingscamera in het Amerikaanse Oyster Bay kon vorig weekend toevallig een zware crash filmen. Op de beelden valt te zien hoe een vliegtuig recht naar beneden viel en bijna tegen een leegstaand gebouw botste. De 57-jarige piloot raakte zwaargewond, maar zijn toestand is stabiel.

Naast de piloot waren er geen andere personen aan boord van het toestel. Volgens de lokale autoriteiten was de man opgestegen vanop Republic Airport, amper een zestal kilometer verderop. “Plots zag ik vanuit het raam een klein vliegtuig recht naar het huis vliegen”, vertelde getuige Robbie Gerson. “Het vloog bijna zijwaarts, waardoor ik wist dat er iets mis was. Niet veel later hoorde ik enkele knallen.”

De hulpdiensten moesten de piloot uit het vliegtuig bevrijden, waarna de man meteen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Officials van Oyster Bay meldden dat hij inmiddels in stabiele toestand verkeert. De oorzaak van de crash valt te wijten aan motorproblemen, die de piloot net voor de crash had vastgesteld.

