Trainingsongeval BORA hansgrohe: Italiaanse media spreken van ernstige knieblessure Kelderman

Het trainingsongeval met enkele renners van BORA hansgrohe, gisteren tijdens het trainingskamp in Italië, blijft voor de Nederlander Wilco Kelderman niet zonder gevolgen. Het ongeval gebeurde op enkele kilometers van het teamhotel toen een wagen op de groep BORA-renners inreed.

Gisteravond kwam al het bericht dat Kelderman en Rudiger Selig een hersenschudding aan het ongeval hadden overgehouden. Andreas Schillinger was er erger aan toe. Hij liep breuken op aan de ruggenwervel. Een operatieve ingreep bleek niet noodzakelijk maar hem wacht wel een lange revalidatie. Enkele andere renners - waaronder Max Schachmann - kwamen met de schrik vrij.

Het Italiaanse TuttoBiciWeb meldde vanochtend dat de Nederlander Kelderman - in oktober nog derde in de Giro - een ‘serieuze knieblessure’ opgelopen zou hebben. TuttoBiciWeb baseert zich op berichten uit het ziekenhuis van Verona. Een bevestiging van de ploeg is er nog niet en het bericht werd in de loop van de ochtend ook verwijderd van de Italiaanse website.

Het ongeval gebeurde in de buurt van het Gardameer waar het team een eerste trainingskamp hield alvorens vandaag naar Mallorca te vertrekken voor het verdere vervolg van hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. (gvdl)