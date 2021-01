Sterspeler James Harden lukt triple-double bij debuut voor Brooklyn Nets

Bij zijn debuut voor Brooklyn Nets heeft James ‘The Beard’ Harden met een indrukwekkende triple-uitgepakt. De 31-jarige Amerikaanse superster scoorde liefst 32 punten, plukte 12 rebounds en gaf 14 assists en had daarmee een belangrijk aandeel in de overwinning tegen Orlando Magic: 122-115.

Harden speelde sinds 2012 bij Houston Rockets en was de afgelopen drie seizoenen de topschutter in de NBA. Bij de Nets, zonder de geschorste Kyrie Irving, werd hij de ploeggenoot van sterspeler Kevin Durant die met 42 punten topschutter was van de wedstrijd. Indrukwekkend, zeker gezien het feit dat hij ‘s middags pas toestemming had gekregen om zijn debuut te maken. Nooit eerder scoorde een speler bij zijn debuut na een transfer in de NBA meer dan 30 punten. Bij Orlando Magic was de Montenegrijn Nikola Vucevic, zoon van Boro Vucevic (ex-Ieper, Brussels, Luik en Okapi Aalst) goed voor 34 punten, 10 rebounds en 7 assists. Nikola was in zijn tienerjaren nog actief bij Zaventem. Brooklyn staat met 8 op 14 op de vijfde stek in de Eastern Conference. Orlando Magic met 6 op 13 op de zesde plaats.

(cpm)