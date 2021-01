20-jarige Chinees bereikt finale Masters snooker, John Higgins is zijn tegenstander

De 20-jarige Chinees Yan Bingtao (WS-11) speelt zondag de finale van het Masters snooker tegen John Higgins (WS-6). Die 45-jarige Schot schakelde zaterdagavond in het Engelse Milton Keynes David Gilbert (WS-13) met 6-4 uit. Yan plaatste zich eerder op de dag voor de finale door titelverdediger Stuart Bingham (WS-12) met 6-5 te verslaan.

Higgins, die vrijdag in een epische kwartfinale zevenvoudig toernooiwinnaar Ronnie O’Sullivan (WS-3) met 6-3 uitschakelde, potte tegen Gilbert breaks van 106, 66, 107, 55 en 56 weg. Gilbert, die aanvankelijk het voortouw nam (0-1 en 1-2), hield het bij 80 en 86.

Yan staat voor het eerst in de finale van een Triple Crown, Higgins gaat zondag voor een derde Masterstitel. Hij won het toernooi met de top zestien van de wereld eerder in 1999 en 2006. Met ook nog vier wereldtitels (1998, 2007, 2009 en 2011) en drie keer het UK Championship (1998, 2000, 2010) heeft The Wizard of Wishaw negen Triple Crowns op zijn palmares. Alleen Ronnie O’Sullivan (20), Stephen Hendry (18) en Steve Davis (15) doen beter. Met O’Sullivan en de Welshman Mark Williams, goed voor zeven Triple Crowns, vormt Higgins de befaamde Class of ‘92, hun debuutjaar. Vanaf hun tweede seizoen (1993-1994) speelde telkens minstens één van hen de finale van een Triple Crown en alleen in 1995-1996, 1996-1997 en 2009-2010 wonnen ze er geen.

In 2017, 2018 en 2019 werd Higgins nog vicewereldkampioen, maar op het UK en het Masters speelde hij sinds zijn laatste triomfen geen finale meer. “Ik sta al een tijdje droog”, beseft de Schot. “Om daar zondag verandering in te brengen zal het heel wat beter moeten dan in mijn halve finale. Ik haalde lang niet het niveau van vrijdag tegen O’Sullivan, maar ook Gilbert speelde niet goed. Halve finales leveren vaak de slechtste wedstrijden op, ik heb er nooit van kunnen genieten. Je bent zo dicht bij dat laatste hoofdstuk en dat zorgt voor stress. Ik ben blij dat ik erdoor gesparteld ben. In de finale kan het aleen maar beter gaan. Het Masters nog eens winnen, op mijn leeftijd, zou één mijn mooiste successen zijn. Maar Yan is een briljante speler. Hij heeft een wijs hoofd op jonge schouders. Hij staat dicht bij een doorbraak en weet inmiddels wel dat hij iedereen kan verslaan. Zelf zal ik er ook alles aan doen om die titel binnen te halen, want elke grote finale kan nu wel eens de laatste zijn.”

In de onderlinge confrontaties tussen Higgins en Yan is het 3-3 gelijk. Yan won de jongste twee duels. In 2019 hield hij Higgins met 6-3 uit de halve finales van het UK Championship, in 2020 met 5-2 uit de halve finales van het Welsh Open.

Net als Yan bereikte Higgins bij zijn eerste deelname meteen de finale van het Masters. In 1995 moest hij daarin als 19-jarige met 9-3 het onderspit delven voor de nog zeven maanden jongere O’Sullivan. Zondag wordt de finale naar een best of 19 gespeeld. De toernooiwinnaar steekt 250.000 pond (281.000 euro) op zak, voor de runner-up ligt er een cheque van 100.000 pond (112.500 euro) klaar. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Masters is geen rankingtoernooi. (belga)