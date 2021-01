Honderden jongeren verzamelen voor massaal sneeuwbalgevecht in Engeland, ondanks strenge coronamaatregelen

Ondanks de coronamaatregelen in Engeland kwamen donderdag honderden jongeren samen om een groot sneeuwballengevecht te houden in Leeds. Er volgde meteen veel kritiek op sociale media. De deelnemers waren zich echter van geen kwaad bewust: “Mentale gezondheid is even belangrijk als fysieke gezondheid.”

Het evenement werd georganiseerd via Facebook en kon onder meer studenten van verschillende universiteiten bereiken. Met honderden begonnen ze elkaar te bekogelen in Hyde Park. “Het was een welgekomen moment van plezier dat mensen goed konden gebruiken”, verdedigde een van de deelnemers zich. “Ik ken veel studenten die extreem depressief zijn en nauwelijks steun krijgen.”

Critici hadden geen begrip voor de samenkomst en vonden het van een gebrek aan respect getuigen tegenover het personeel in de ziekenhuizen. Een verpleegster uit Harrogate sprak zelfs over “idioten”. “Het virus zal niet verdwijnen als mensen continu de regels blijven overtreden”, reageerde ze. Het Verenigd Koninkrijk is een van de zwaarst getroffen gebieden door het coronavirus, met al meer dan 86.000 doden.

