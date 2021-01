De Croo wil meer duidelijkheid van Pfizer: “Dit zo een paar dagen op voorhand zeggen, gaat niet”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil meer duidelijkheid van Pfizer na de boodschap van het farmabedrijf over de verminderde levering. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws en Het Journaal op Eén. “Dit zo een paar dagen op voorhand zeggen, dat gaat niet. Wij moeten ook wel kunnen plannen”, zo zei hij aan VTM Nieuws.

Vrijdag raakte bekend dat België volgende week maar 60.000 in plaats van de beloofde 100.000 dosissen van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech geleverd krijgt. De taskforce vaccinatie reageerde zaterdag behoorlijk kritisch op die boodschap van Pfizer. De verminderde levering kan ook gevolgen hebben voor de geplande start van de vaccinaties bij ziekenhuispersoneel.

“Dat er vertragingen zijn, is soms onvermijdelijk, maar we zouden dat natuurlijk liefst wel op voorhand willen weten”, aldus De Croo aan Het Journaal. Dat de vertraging de komende weken ingehaald zal worden, noemt hij “een goede zaak”. “Het is belangrijk dat wij duidelijkheid kunnen geven aan de mensen die dachten dat ze gevaccineerd gingen kunnen worden.”

Aan VTM Nieuws zei de premier dat hij aan Pfizer ook meer duidelijkheid heeft gevraagd wat toekomstige leveringen betreft. “We zouden ook wel meer duidelijkheid willen krijgen over de garanties die we hebben op het gebied van leveringen de komende weken. Een antwoord daarop hebben we nog niet gekregen.”