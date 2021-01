Moeskroen-KRC Genk 2-0

KRC Genk is 2021 in mineur gestart. Eén week na de nederlaag in Kortrijk gleed de nummer 2 in het klassement uit op de onbespeelbare langlaufloipe van rode lantaarn Moeskroen (2-0). Genk voetbalde onder voorbehoud, omdat de thuisclub had nagelaten om het veld sneeuwvrij te houden.