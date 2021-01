Op de Sint-Truidersteenweg in Borgloon schoof een auto in de gracht. — © Tom Palmaers

Borgloon

Zaterdagavond tussen 19 en 20 uur zijn er meerdere slippartijen gebeurd op de besneeuwde wegen in Limburg. Zo waren er ongevallen op de Sint-Truidersteenweg in Borgloon (zie foto), de Europalaan in Genk en de E314 in Lummen. Overal bleef het bij blikschade.