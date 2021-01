De Belgische voetbalvelden krijgen af te rekenen met stevige sneeuwval en ook in Turkije wordt er gespeeld op een wit tapijt. Zo ook in de wedstrijd tussen het Basaksehir van Nacer Chadli en Sivasspor. Alleen vond de uitploeg er niets beter op dan te spelen in witte shirts. Voor de kijker thuis leek het zo bij momenten alsof er maar één ploeg op het veld stond.