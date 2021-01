Een 28-jarige bestuurster uit Maasmechelen is vrijdagavond rond 21.30 uur haar rijbewijs kwijtgespeeld nadat ze met haar auto tegen een omheiningsmuurtje belandde. Het ongeval gebeurde in de Burgemeester Henrylaan in Dilsen. De bestuurster verklaarde dat ze moet uitwijken voor een kat. De vrouw had te veel gedronken. maw