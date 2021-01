In de Dornerstationsstraat in Dorne is ingebroken in een kantine. De daders forceerden een deur. Ze stalen bier en chips.

Zaterdagvoormiddag is een inbraak vastgesteld in een loods in de Nagelsweg in Maaseik. De schuifpoort werd geforceerd. Uit de loods is een aanhangwagen vol werkmaterieel gestolen. maw