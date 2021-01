Politie stelt 36 coronaboetes op in week tijd in Lanaken en Maasmechelen

De politie heeft afgelopen weekend 36 coronaboetes opgesteld in Lanaken en Maasmechelen. Voor het overtreden van het samenscholingsverbod kregen 22 personen een boete van 250 euro. Diezelfde boete was er voor 6 mensen die de avondklok negeerden, 6 mensen droegen geen mondmasker waar dit verplicht is. Een boete werd gegeven voor het niet respecteren van de afstandsregel en een voor het niet afficheren van de veiligheidsregels in een winkel. maw