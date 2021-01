Thomas Meunier eist hoofdrol op bij Dortmund: eerste doelpunt en uitgelokte penalty, maar geen overwinning

Borussia Dortmund is zaterdag thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel gekomen tegen laagvlieger Mainz 05. Beide doelpunten vielen na rust. Mainz kwam op voorsprong na een ware wereldgoal, maar Thomas Meunier sleepte met zijn eerste doelpunt in Dortmundse loondienst nog een gelijkspel uit de brand voor de thuisploeg. Thorgan Hazard en de langdurig geblesseerde Axel Witsel zaten niet in de selectie door blessures.

LEES OOK. Dortmund-spelers steken Axel Witsel hart onder de riem met shirts tijdens opwarming: “Word snel beter”

Erling Haaland schoot de bal al na twee minuten tegen de netten en leek Dortmund al op een vroege voorsprong te brengen. Leek, want het doelpunt van de Noor werd afgekeurd voor buitenspel. Het eerste geldige doelpunt van de wedstrijd viel uiteindelijk pas in de tweede helft. Levin Oztunali schoot Mainz op voorsprong met een heerlijk afstandsschot van ver buiten de zestien.

Iets na het uur kwam de uitploeg dicht bij de 0-2, maar een kopbal belandde op de deklat. En dat zou Mainz zich nog beklagen. Want tien minuten later kwam Dortmund eindelijk tot scoren. De ingevallen youngster Youssoufa Moukoko bracht de bal goed voor, waarna Thomas Meunier het leer in de hoek binnenschoot.

Een paar minuten later eiste Meunier weer een hoofdrol op. De Rode Duivel werd foutief neergehaald in zestien en de bal ging op de stip. Marco Reus zette zich achter de bal maar mistte onbegrijpelijk. De aanvoerder van de Borussen schoot de bal ruim een meter naast. Hierna kwam Dortmund niet meer tot scoren, waardoor het belangrijke punten laat liggen. Mainz pakt dan weer een belangrijk punt in de degradatiestrijd.

Ook in de Bundesliga speelden Köln en Hertha Berlijn 0-0 gelijk. Bij Köln speelde Sebastiaan Bornauw de hele wedstrijd, bij Hertha werd Dodi Lukebakio in de tweede helft naar de kant gehaald.