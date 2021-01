Dortmund-spelers steken Axel Witsel hart onder de riem met shirts tijdens opwarming: “Word snel beter”

De spelers van Borussia Dortmund droegen tijdens de opwarming voor de wedstrijd tegen Mainz shirts met een foto van Axel Witsel. “Get well soon, chaloupe”, staat er. Hiermee willen ze Witsel een hart onder de riem steken. De onfortuinlijke Rode Duivel werd maandag geopereerd nadat hij vorige week uitviel met een gescheurde achillespees. Witsel is hierdoor meerdere maanden buiten strijd en mist hierdoor wellicht het EK, dat in juni van start gaat.