Wout van Aert na eerste overwinning in tricolore kampioenstrui: “Ik hoop straks een mooie foto van mezelf te vinden”

Met zijn derde zege in de Zilvermeercross in Mol boekte Wout van Aert zaterdagnamiddag ook meteen zijn eerste overwinning ooit in de Belgische tricolore trui. Hoewel Van Aert er zelf niet veel van mee kreeg, hoopt hij straks wel een mooie foto van zichzelf te vinden.

“Ik denk dat Laurens goed gereden heeft”, stak de kersvers Belgisch kampioen van wal. “Hij heeft me een paar keer goed onder druk gezet in het zand en zat telkens in mijn wiel. Toen ik op een gegeven moment een aantal meter had, was het zak om door te trekken. Het was goed dat ik niet de hele cross alleen reed, want het toch een lastig parcours.”

Van de licht besneeuwde ondergrond had Van Aert niet al te veel last. “Het viel me pas achteraf op hoe wit het wel niet ziet. Ik heb me de hele tijd op het parcours gefocust. Bovendien had ik me warm aangekleed, dus ik heb er niet veel last van gehad. Het was vooral de wind die door de bomen door blies, die het lastig maakte.”

Opvallend: het was Van Aert zijn eerste overwinning ooit in de Belgische kampioenstrui. Want het was tevens zijn eerste cross ooit in de driekleur. Nochtans was Van Aert al drie keer eerder de beste op het BK, maar hij won toen ook telkens het WK. In de twee crossen die hij reed tussen zijn eerste Belgische titel en zijn eerste wereldtitel, droeg hij de leiderstrui van de Wereldbeker. “Het is leuk om te winnen in de driekleur”, zei Van Aert daarover. “Het maakt op zich weinig uit als je aan het rijden bent, maar ik hoop straks toch een mooie foto van mezelf te vinden.”

Tot slot had hij het nog even over zijn nieuwe contract. “Ik heb het nog niet getekend. Ik vertrek straks op ploegstage en dan wordt er misschien een handtekening gezet. Ik ben toch pas gerust als ik die handtekening ook effectief zie staan.”

Sweeck: “Verslikte me op de zandstrook”

Voormalig Belgisch kampioen Laurens Sweeck slaagde er in Mol in om als enige 35 minuten lang Wout van Aert bij te benen. Wanneer deze laatste op een zandstrook plots harder op de pedalen ging trappen, kraakte Sweeck even. “Ik heb zo goed als mogelijk getracht Wout van Aert te vergezellen. Tot die zandstrook er over halfcross aan kwam. Daar verslikte ik me even. Van Aert glipte weg en meteen was het gedaan. Hij was ook steeds de betere op de tussenstukken. Dat had hij wellicht redelijk snel door toen hij voelde dat ik steeds de kloofjes moest dichten”, lachte Sweeck.

“Het is jammer dat ik vorig weekend, tijdens het Belgisch kampioenschap, net naast het podium viel. Mijn conditie was toen wel nog niet honderd procent. Vandaag liep het beter. Ik ga volgende week enkele duurtrainingen inlassen. Zo probeer ik me klaar te stomen voor de twee crossen die er volgend weekend zitten aan te komen en ook leef ik zo naar het wereldkampioenschap in Oostende toe. In het zand kwam ik vandaag goed uit de voeten. Toen Wout van Aert van me weg reed, legde ik meteen de focus op de tweede plaats”, aldus Sweeck.