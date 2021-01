Sint-Truiden by Lights pakt uit met extra beleving voor jong en oud

Sint-Truiden

Sint-Truiden by Lights is intussen een vaste waarde in Sint-Truiden geworden. De avondwandeling langs de feeëriek verlichte gebouwen van Vlaanderens zesde monumentenstad lokt elk jaar duizenden bezoekers. Een magische wandeling met eigen bubbel bleek ook het voorbije jaar de ideale gezinsuitstap te zijn. Door het grote succes wordt Sint-Truiden by Lights verlengd tot het einde van de krokusvakantie en staan er nog enkele unieke edities met extra beleving op het programma.