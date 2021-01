Wout van Aert wint met Zilvermeercross in Mol eerste keer ooit in Belgische kampioenstrui

Wout van Aert heeft voor de derde keer in zijn carrière de Zilvermeercross in Mol gewonnen. Iets na halfweg cross ging hij solo na een foutje van Laurens Sweeck, die lang kon aanpikken bij de Belgisch kampioen. Voor Van Aert is het zijn eerste overwinning ooit in de Belgische tricolore.

Van Aert startte voor het eerst in de Belgische kampioenstrui. Hoewel de kersverse vader vorige week in Meulebeke toch al voor de vierde keer in zijn carrière Belgisch kampioen werd, droeg hij de tricolore trui nog nooit. Tijdens zijn eerdere jaren als kampioen was Van Aert immers ook wereldkampioen, en die trui krijgt voorrang op de Belgische driekleur. Ook bizar: enkele renners misten de start omdat het startschot luttele seconden nadat de laatste namen afgeroepen werden, werd gegeven. Toch niet echt fraai van de wedstrijdleiding.

Van Aert vertrok niet bijster goed. Wie wal goed weg was, waren Lars van der Haar en Daan Soete. Zij reden samen de tweede van in totaal negen rondes in. Niet veel later vervoegde Wout van Aert zich samen met Laurens Sweeck bij het duo, waar Van der Haar er al snel af moest. Het was trouwens niet zoeken naar Mathieu van der Poel en een rist andere toppers. Zij pasten voor een namiddag rondjes malen rond het Zilvermeer.

Na een eerste versnelling van Van Aert in het mulle zand ging het voor Soete te snel. Zo kregen we een scenario van op het afgelopen BK in Meulebeke: een stevig tempo makende Wout van Aert met in zijn wiel Laurens Sweeck. Het duo Jens Adams en David van der Poel achtervolgenden op Daan Soete, terwijl de eerste sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelden in Mol.

Voet aan de grond

Wout Van Aert raakte niet zo snel als vorige week af van Sweeck, die zich in zijn sas voelde op de zandstroken. Het was wachten totdat Sweeck iets na halfweg cross een voetje aan de grond moest zetten. Van Aert had dit meteen in de mot, stak nog een tandje bij en reed zo met de klap ineens vijf seconden voor Sweeck uit.

Voor de nieuwbakken Belgisch kampioen het sein om een demonstratie te beginnen. Van Aert reed zo als eerste het befaamde zandbergje boven en reed steeds verder en verder weg van Sweeck. Uiteindelijk reed van Aert onbedreigd naar zijn derde zege in de Zilvermeercross in Mol. Laurens Sweeck werd tweede, Lars van der Haar vervolledigde het podium.