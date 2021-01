Het aantal besmettingen steeg met 17 procent in onze provincie. — © ISOPIX

Hasselt

De voorbije week hebben elke dag gemiddeld 149 Limburgers positief getest op het coronavirus. Dat is een stijging met 17 procent in vergelijking met de periode daarvoor. Belangrijke kanttekening is wel dat er de afgelopen week fors meer werd getest.