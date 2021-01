Coach van het Jaar Philip Mestdagh opnieuw coach van Namen

Bondscoach Philip Mestdagh (56), in december op het Sportgala verkozen tot Coach van het Jaar, wordt opnieuw coach van Namen. Na de EK-kwalificatie wedstrijden in februari en in Portugal met de Belgian Cats neemt Philip Mestdagh de coaching bij Namen over. Hij volgt Jan Callewaert op, die door de Waalse club werd doorgestuurd. Met 5 op 7 staat Namen momenteel op derde plaats in de eerste klasse bij de vrouwen.

“Ik was van 2017 tot vorig seizoen bij Namur Capitale aan de slag. De bedoeling was om een uitdaging in het buitenland aan te gaan. De coronapandemie heeft daar echter anders over beslist. Mijn ambitie richting buitenland is evenwel intact en hopelijk kan ik volgend seizoen in Europa aan de slag,” zegt Philip Mestdagh. “Ik tekende bij Namur Capitale dan ook tot het einde van dit seizoen. Volgende week zijn we actief in de bubbel van de FIBA EuroCup Women en in het Roemeense Sepsi. Vermits ik niet getest ben kan ik niet mee en neem ik na de window met de Belgian Cats (4 en 6 februari) in februari bij Namur Capitale over,” aldus Philip Mestdagh.

De West-Vlaamse coach won met Ieper in 2012 de dubbel (titel/beker) en veroverde met Namur Capitale in 2018 de Beker van België. Hij werd in 2015 bondscoach van de Belgian Cats. Met de Cats won hij de bronzen medaille op het EK in 2017, werd vierde op het allereerste WK van de Cats in 2018 en plaatste zich in februari 2020 voor de Olympische Spelen in Tokio. Philip Mestdagh werd driemaal (2012, 2018, 2019) op de Basketball Awards verkozen tot Coach van het Jaar. Hij is de vader van Belgian Cats Hanne en Kim Mestdagh. Hanne is ook bij Namur Capitale actief terwijl Kim het mooie weer maakt bij de Italiaanse Euroleague club Schio. Zoon Robin Mestdagh is bij tweedeklasser Ieper aan de slag. (cpm)