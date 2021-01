Swings opent EK allround met achtste plaats op 500m, tijd is meer dan behoorlijk

Bart Swings heeft in het Nederlandse Heerenveen zijn schaatsseizoen officieel gestart met een 36”94 op de vijfhonderd meter. Daarmee werd onze landgenoot achtste op de 500 meter. De zege in de openingsafstand was voor de Noor Sverre-Lunde Pedersen (36”25) voor de Nederlandse topfavoriet Patrick Roest (36”39”). Swings voldeed met zijn tijd onder de 37 seconden aan de verwachtingen.

Later vanmiddag werken de allrounders ook nog hun vijf kilometer af. (gvdl)