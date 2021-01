Gedumpte co-piloot Thierry Neuville reageert: “Einde is een beetje abrupt”

“Mijn telefoon stopte niet met rinkelen sinds het nieuws deze ochtend bekend raakte: Thierry Neuville en ik vormen dit seizoen geen team meer”, zo reageerde Nicolas Gilsoul vrijdagavond in een persbericht. Eerder op de dag kondigde Thierry Neuville (Hyundai) aan dat hij het komende seizoen in het WRC-kampioenschap, dat binnen minder dan een week van start gaat, zal aanvatten met Martijn Wijdaeghe als copiloot.

Nicolas Gilsoul was sinds 2012 de copiloot van Thierry Neuville in het WK rally. Het duo won 13 rally’s, waaronder de Monte Carlo vorig jaar. Ze stonden 43 keer op het podium. “We hebben unieke momenten gedeeld, zoals die eerste overwinning in Duitsland, onze zeges in Sardinië, Zweden, Argentinië, Monte Carlo, immense vreugde, ontgoochelingen, passages ‘op de limiet’, jumps, we gingen van de baan, we hebben emoties beleefd die enkel mogelijk zijn in de WRC. Dat onthoud ik van al die jaren samen”, aldus Gilsoul. “Soms is het einde in een relatie een beetje abrupt. Maar ik waardeer elke dag dat ik de kans heb om mijn passie te beleven. Ik wil eerst en vooral Thierry en Martijn het beste wensen voor dit seizoen. Ook Hyundai wil ik bedanken, ik wens jullie nog veel wereldtitels! Ik reken erop dat ik niet lang achter mijn bureau zal zitten, ik verkies namelijk het rechterzitje in de auto.”

