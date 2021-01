“Ik ben gestalkt, lang geleden. En ik heb het zélf gedaan, anderhalf jaar lang.” Met die opmerkelijke bekentenis wil dichteres Delphine Lecompte (42) “meer nuance” vragen in het debat rond de zaak Bart De Pauw. “Stalking is geen zwart-witverhaal.” In negen maanden tijd stuurde ze haar slachtoffer 20.000 berichten. “Nu schaam ik me kapot.”