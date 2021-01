Hasselt

In één jaar tijd werd een woning in Vlaanderen liefst 20.000 euro duurder, de grootste prijsstijging in vijftien jaar. Best dus even wachten om een huis te kopen? Of gaan de prijzen nog stijgen? Zijn er woningen waarbij je wel nog zaakjes kan doen? En hoe zit het met verkopen? Vastgoedexperts geven raad.