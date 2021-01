Intussen op Masters snooker: 5 centuries op een rij in de kwartfinale tussen O’Sullivan en Higgins

Ronnie O’Sullivan (WS-3) zal het Masters dit jaar geen achtste keer winnen. De 45-jarige Engelsman werd vrijdagavond in het Engelse Milton Keynes in de kwartfinales met 6-3 uitgeschakeld door zijn Schotse leeftijdsgenoot John Higgins (WS-6) in wat nu reeds als een legendarische partij wordt beschouwd met maar liefst vijf 100-breaks op een rij.

Zesvoudig wereldkampioen O’Sullivan kwam met een 97 break het best uit de startblokken in een epische clash met viervoudig wereldkampioen Higgins, maar met breaks van 145, de hoogste van het toernooi, en 110 maakte The Wizard of Wishaw er 3-1 van. The Rocket antwoordde nog met twee centuries, 125 en 103, waarna Higgins met onder meer breaks van 134 en 88 opnieuw drie frames op rij won. Van frame drie tot frame zeven scoorden Higgins en O’Sullivan vijf centuries op rij, waarmee ze een Mastersrecord van Stephen Maguire en Neil Robertson uit 2009 evenaarden.

Higgins won het toernooi met de top zestien van de wereld al in 1999 en 2006. Om zijn naam een derde keer op de erelijst te plaatsen moet hij zaterdagavond in de halve finales (best of 11) eerst voorbij David Gilbert (WS-13). Die schakelde donderdag Kyren Wilson (WS-5) met 6-5 uit. In de andere halve finale staat titelverdediger Stuart Bingham (WS-12) zaterdagnamiddag tegenover de Chinees Yan Bingtao (WS-11).

“We bekampen elkaar nu al dertig jaar op het hoogste niveau en ik ben trots dat ik nog altijd mijn mannetje sta”, blikte Higgins tevreden op zijn overwinning tegen O’Sulllivan terug. “Er zal snel een tijd komen wanneer we dit niet meer kunnen, dus moeten we er nu van genieten. Ik ben heel blij met de manier waarop ik gespeeld heb. Je kan het op training allemaal wel doen, maar als het dan ook lukt in een wedstrijd tegen de allerbeste, is dat fantastisch. Maar dit was nog maar een kwartfinale en zaterdag heb ik weer een zware match voor de boeg. De zenuwen zullen gespannen staan. David Gilbert wil een eerste grote zege en zelf sta ik ook al een paar jaar droog. In 2019 speelde ik tegen Gilbert in de halve finales van het WK en dat werd een fantastische wedstrijd (Higgins won met 17-16). Hopelijk kunnen we er zaterdag weer zo’n vertoning van maken.”

“Ik hoop dat Higgins het toernooi wint, voor hem en voor de sport”, reageerde O’Sullivan. “Het zou fantastisch zijn om John nog eens een trofee te zien pakken. Hij is veel te goed om dat niet te doen. Dat hij de voorbije jaren niet meer toernooien won, heeft wellicht alleen met Judd Trump te maken. Zelf moet ik hard blijven werken en hopen dat ik daardoor mijn beste spel terugvind.”

