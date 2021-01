“Het is nog niet duidelijk of de vaccins die nu beschikbaar zijn voldoende werkzaam zijn bij kinderen en jongeren tot achttien jaar. Daarom worden ze nog niet ingeënt”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme. — © Jan Van der Perre

Hasselt

Kinderen en jongeren tot achttien jaar worden ten vroegste begin september ingeënt, bij de start van het nieuwe schooljaar. In België gaat het over 2,3 miljoen kinderen en jongeren, daarvan wonen er 162.404 in Limburg. Negen vragen voor vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).