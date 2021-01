Het uitcomplex van Anderlecht blijft present. Paars-wit verloor met 2-0 van Eupen en dreigt weg te zakken in het klassement. Voor het verlies waren drie oorzaken: RSCA miste de kansen, doelman Wellenreuther ging in de fout en scheidsrechter Alexandre Boucaut nam ook twijfelachtige beslissingen. Coach Kompany was langs de lijn al woest: “Wat is deze sport”, schreeuwde hij.