Virtuele SID-in van start, studenten geven tips

Willem Quintens - Techniek-Wetenschappen, Mariaburcht Stevoort - Overweegt Groenmanagement aan PXL

Willem Quintens. — © Raymond Lemmens

“Ik ben mijn weg nog aan het zoeken voor volgend academiejaar”, zegt Willem Quintens, die momenteel Techniek-Wetenschappen studeert. Zijn interesse voor de natuur en alles wat ‘groen’ is, bracht hem op de virtuele SID-in naar de richting Groenmanagement van PXL. Hij informeerde ook over de studie Sociaal werk aan diezelfde hogeschool.

“Dat verliep vlot. Nadat ik was ingelogd, moest ik even uitzoeken hoe alles werkt. Maar na tien minuten was het duidelijk. Ik had op school een webinar gevolgd over het hoger onderwijs. Twee proffen legden uit wat studiepunten zijn en wat het verschil is tussen een graduaatsopleiding en een professionele bachelor. Die termen heb je best onder de knie voor je de SID-in bezoekt, zodat je geen tijd verliest met algemene informatie.”

Voor zijn bezoek aan de SID-in maakte Willem een lijstje met vragen die hij wilde stellen. “Als ik niets had opgeschreven, zou ik niet geweten hebben waar te beginnen. Als je je informeert over een richting, kan je naar een videochat gaan waar docenten live uitleg geven en je vragen beantwoorden. Ondanks het feit dat ik daar de enige aanwezige leerling was, voelde ik me dankzij mijn lijstje toch op mijn gemak.”

Merit Castermans - Architecturale Vorming, Atlas College Genk - Overweegt Architectuur aan UHasselt

Merit Castermans. — © Raymond Lemmens

Al van kinds af weet Merit Castermans dat ze architectuur wil studeren. “Daarom zit ik sinds het derde middelbaar op de kunstschool in Genk en heb ik me op de SID-in geïnformeerd over architectuur aan de UHasselt.”

Merit kiest bewust voor Hasselt omdat ze het ‘feestige’ Leuven niet op haar maat vindt. “Ik wil geen nummer zijn aan een grote universiteit. Persoonlijk contact is belangrijk voor mij en ik hoor goede dingen over de UHasselt. Via mijn engagement bij Kazoo heb ik bovendien al kennisgemaakt met de campus in Diepenbeek en die bevalt me.”

Tijdens haar bezoek aan de SID-in nam Merit deel aan een livechat met een docent-architect. “Het lijkt op Zoom. Er waren ook een student en een studiebegeleider bezig. Ik had daar best wat stress voor, maar ik ben fijn ontvangen. Ik wilde weten of studenten tijdens hun opleiding architectenbureaus bezoeken en kreeg er te horen dat ik tijdens het tweede masterjaar een stage kan doen. Dat wist ik niet.”

Xander Vanderheyden - Elektromechanica, Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad - Overweegt Elektromechanica aan UCLL

Xander Vanderheyden. — © Raymond Lemmens

Voor Xander Vanderheyden staat het zo goed als vast dat hij in september aan een professionele bachelor Elektromechanica zal beginnen. Dat het de UCLL wordt, is ook al een uitgemaakte zaak. “Mijn vriendin is er in september aan haar eerste jaar begonnen en zij vindt het een goede school.”

Xander bezocht vorig jaar al de SID-in, die zoals altijd plaatsvindt in de Genkse Limburghal. Door corona werd de beurs dit jaar verplaatst naar een virtueel platform. “Ik verkies toch de fysieke beurs”, aldus Xander. “Je kan er op je gemak rondwandelen en op verschillende stands gaan luisteren naar de uitleg. Op een virtuele beurs moet je al een goed idee hebben waar je naartoe wilt.” In de livechat kreeg Xander een duidelijk beeld van de opleiding Elektromechanica. “De docent liet een brochure zien en legde goed uit wat de vier afstudeerrichtingen precies inhouden. Dat was verhelderend.”

Xander bezocht de beurs samen met zijn klasgenoten tijdens een online lesweek. “We zijn allemaal van thuis ingelogd, maar iedereen liep vrij rond. Via een chatfunctie konden we elkaar wegwijs maken. Sommige klasgenoten vonden het onduidelijk en lieten achteraf weten dat ze er niets aan hadden gehad. Maar een succesvol bezoek hangt af van wat je er zelf van maakt.”