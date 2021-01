Moeder en dochter doen samen zwangerschapstest voor TikTok: “Het was ineens niet meer zo leuk”

Toen een jonge vrouw tekenen van een zwangerschap vertoonde, wilde haar moeder dat ze een zwangerschapstest deed. Rylee (24) en haar moeder waren beiden overtijd op dat moment en besloten om elk een test te ondergaan. Ze waren ervan overtuigd dat de twee tests negatief gingen zijn en wilden dat vieren met wijn, maar de onthulling deed haar moeder – die al vijf kinderen heeft – in tranen uitbarsten. “Het was ineens niet zo leuk meer”, aldus Rylee, die er nog een broertje bij krijgt, in plaats van een eigen baby.