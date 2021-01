Bestuurder onder invloed “verdwaalt” en rijdt plots op landingsbaan naast vliegtuig

Personeelsleden van de luchthaven van Bangkok schrokken donderdag toen plots een voertuig enkele hekken ramde en opdook naast een vliegtuig dat net geland was. Veiligheidsagenten snelden naar de man en sloten zijn auto in om hem van het tarmac te halen. Volgens lokale media beweerde de man dat hij “verdwaald” was, maar uit een bloedproef bleek dat hij onder invloed van alcohol en amfetamines was. Agenten vonden ook drugs onder zijn motorkap en sloegen hem in de boeien. “De beveiliging hier is zo lek als een zeef”, aldus de man die de beelden maakte.