Onze vaccinatiecampagne begint redelijk vlot te draaien. Maar er is een kleine domper op de feestvreugde. Pfizer zal volgende week maar 60.000 vaccins kunnen leveren in plaats van de beloofde 100.000. “Vanwege aanpassingen aan de productiefaciliteiten”, klinkt het bij Pfizer. “Maar dat is met het oog op een verhoging van de leveringen vanaf eind februari.”