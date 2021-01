Gouverneur over uitbraken van Britse virusvariant in Limburg: "We moeten ons extra aan de regels houden". — © TV Limburg

In Diepenbeek is een studentenhuis gesloten na een uitbraak van het coronavirus. Het gaat mogelijk om de erg besmettelijke Britse variant, maar dat moet blijken uit de analyse van de stalen. In het studentenkot verbleven een zestigtal studenten. Zij moeten allemaal in quarantaine. Intussen blijven de coronacijfers stijgen. Op weekbasis is het aantal besmettingen gestegen met 131 tot 1.008. De meeste nieuwe besmettingen duiken op in Genk en Sint-Truiden. Daarna volgen Pelt en Kinrooi. Ook in Beringen en Hasselt is er sprake van 10 nieuwe besmettingen op dagbasis. Ook Lommel, Leopoldsburg, Peer en Bilzen kleuren rood op de kaart. Gouverneur Lantmeeters maakt zich ernstige zorgen. Hij vraagt nog eens met aandrang om alle coronaregels te volgen. "Dat is de enige manier om een nieuwe coronagolf te stoppen," klinkt het.