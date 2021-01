Snookerlegende Stephen Hendry stelt comeback opnieuw uit

Stephen Hendry zou volgende week zijn langverwachte comeback maken, maar dat gaat niet door. World Snooker maakte vrijdag bekend dat de 52-jarige Schot forfait geeft voor de eerste editie van het WST Pro Snooker, dat maandag in Milton Keynes van start gaat.

Zevenvoudig wereldkampioen Hendry maakte in september bekend dat hij opnieuw in competitie wil komen en kreeg daarvoor een wildcard van snookerbaas Barry Hearn, maar speelde sindsdien nog geen enkele wedstrijd. Over de reden daarvoor gaf de Schot geen enkel toelichting.

Voor het WST Pro snooker, waarin Hendry woensdag in groep G zou aantreden, wou Hendry naar verluidt meer tijd om zich voor te bereiden. Deze week heeft hij daar als BBC-commentator bij het Masters geen tijd voor. Hendry vroeg om ondergebracht te worden in één van de groepen die in maart spelen, maar dat weigerde World Snooker. Omwille van de reisbeperkingen wil de snookerbond dan prioriteit geven aan de spelers van buiten Groot-Brittannië.

Het is niet uitgesloten dat Hendry, die zijn snookerloopbaan na het WK van 2012 stopzette, het Welsh Open speelt (15-21 februari), maar wellicht wordt het voor zijn comeback wachten tot de kwalificaties voor het wereldkampioenschap (7-14 april).