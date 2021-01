Vanaf februari liggen enkele straten in hartje Hasselt een zestal weken open voor vernieuwing. De stad zet daarmee de renovatie van de binnenstad verder. De bestrating ligt in lijn met die van de Kleine Maastrichterstraat, de Grote Markt en de Zuivelmarkt. Zuiders wit. Met dat verschil dat er nu ook een luxestrook wordt aangelegd voor rolstoelen, kinderwagens of dames met hoge hakken.