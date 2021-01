Open brief Limburgse sportverenigingen: "Laat ons terug starten"

Enkele Limburgse sportverenigingen ondertekenen een open brief gericht aan de overheid waarin ze vragen om weer van start te mogen gaan. Op dit moment is sporten in georganiseerd verband verboden behalve voor kinderen tot 13 jaar. Volgens de sportverenigingen lijden jongeren boven 13 jaar enorm onder het niet kunnen uitoefenen van hun hobby terwijl het volgens hen toch veilig kan verlopen. De balletschool Véronique Lenaers in Genk ondertekende de open brief en hoopt dat de overheid de maatregelen rond sporten versoepelt.