Voeren

Vrijdagochtend rond 8 uur is de brandweer van Voeren uitgerukt voor een schouwbrand in de Mescherstraat in de Voerense deelgemeente Moelingen. De bewoners hadden de schouwbrand zelf ontdekt en de brandweer gewaarschuwd. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle. maw