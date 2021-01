Yan Bingtao voorbij Stephen Maguire naar halve finales Masters snooker

Maguire potte breaks van 102, 137 en 60 weg, maar kon daarmee niet op tegen Yan. Na breaks van 84, 50 en 50 maakte die het in het beslissende elfde frame af met een 141, de hoogste break van het toernooi tot nu toe. Met zijn 137 in het achtste frame had Maguire slechts heel even de hoogste toernooibreak op zijn naam.

Het is de tweede keer dat “Yan the Man”, een debutant op het Masters, zich op een Triple Crown bij de laatste vier schaart. In 2019 bereike hij de halve finales van het UK Championship, waarin hij met 6-2 de duimen moest leggen voor zijn landgenoot Ding Junhui (WS-9). Om een eerste finaleplaats neemt Yan het zaterdag op zijn 21ste verjaardag op tegen titelverdediger Stuart Bingham (WS-12). Die schakelde donderdag Shaun Murphy (WS-7) met 6-3 uit.