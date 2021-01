Corona bij volleybalclub Roeselare: duel tegen Aalst wordt uitgesteld

De competitiewedstrijd in de Euromillions Volley League tussen Roeselare en Aalst van zaterdagavond wordt uitgesteld. Bij Roeselare testten spelers positief op het coronavirus, zo bevestigt de West-Vlaamse club vrijdag.

“Maanden aan het stuk respecteerden onze spelers de strikte maatregelen ter preventie van het Covid-19 virus. Vandaag werd echter tijdens een van de vele controles bij de spelers toch het virus vastgesteld. De wedstrijd tegen Lindemans Aalst wordt om die reden uitgesteld”, laat Roeselare weten.

De club, tweede in de stand achter Maaseik, benadrukt dat “alle spelers momenteel in goede gezondheid verkeren”. Wanneer het duel tegen Aalst wordt ingehaald, is nog afwachten.