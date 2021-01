Kun je straks vrij rondreizen in Europa als je met een Europees digitaal paspoort kunt aantonen dat je ingeënt bent met het coronavaccin? Griekenland, dat sterk afhankelijk is van toerisme, vindt alvast van wel. Het is een van de vragen waarover de 27 Europese leiders zich komende donderdag zullen buigen.