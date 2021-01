Marc Brys verklaart succes van OH Leuven: "Hier is weinig druk, een luxe die andere ploegen niet kennen"

OHL blijft verbazen. De promovendus is ondertussen op de vierde plaats aanbeland en doet volop mee voor Play-off 1. Met de komst van eerst Andy King en Filip Benkovic en vandaag ook nog Siebe Schrijvers, lijken de Leuvenaars alleen maar sterker te worden. Marc Brys ziet het huidige succes grotendeels in het gebrek aan verwachtingen liggen. “Hier is weinig druk, een luxe die andere ploegen niet kennen.”