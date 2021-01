ROYALS. William en Kate krijgen kritiek, Fergie schrijft stationsromannetje

Koningin Elizabeth wil graag dat prins Harry en Meghan Markle in juni haar 95ste verjaardag komen vieren in Londen, er klinkt opnieuw kritiek op de treinreis van prins William en Kate en het Zweedse koningspaar krijgt geen voorrang bij de inenting met het coronavaccin. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Koningin Elizabeth zou volgens The Sunday Times plannen hebben om de hele Britse koninklijke familie voor het eerst sinds het vertrek van Harry en Meghan vorig jaar in maart weer bij elkaar te krijgen. Dat moet dan gebeuren tijdens Trooping the Colour in juni, de viering van de 95ste verjaardag van de Queen.

Omdat het zowel een officiële gebeurtenis als een familiekwestie betreft, wordt van Harry en Meghan verwacht dat ze erbij zullen zijn. Elizabeth zou bovendien vastberaden zijn om deze zomer haar verjaardag weer, zoals de traditie voorschrijft, in Londen te vieren. Afgelopen jaar moest het feestje noodgedwongen worden ingekort door de coronacrisis. De ingetogen ceremonie vond toen ook plaats op Windsor Castle in plaats van Buckingham Palace.

“Het huidige plan is om de parade ter ere van de verjaardag van de koningin te laten plaatsvinden in Londen zoals gebruikelijk, met in het achterhoofd houdend dat het evenement aangepast of teruggeschaald zou kunnen worden door corona, afhankelijk wat de richtlijnen op dat moment zijn”, zegt een bron binnen het koningshuis. “Maar het streven en de ultieme wens is om het door te laten gaan.”

De laatste editie van Trooping the Colour dateert al van 2019. — © ISOPIX

Sarah ‘Fergie’ Ferguson, ook bekend als de Duchess of York en de ex-vrouw van prins Andrew, heeft haar eerste roman voor volwassenen geschreven. Eerder had ze al kinderboeken neergepend en ook haar eigen memoires en een non-fictie boek over bijvoorbeeld koningin Victoria werden uitgegeven.

Haar nieuwste worp kreeg de titel Her heart for a compass en is deels gebaseerd op het leven van haar betovergroottante Lady Margaret Montagu Douglas Scott. “De bal ging aan het rollen toen ik onderzoek begon te doen naar mijn voorouders”, vertelt ze in een reactie aan BBC. “Ik heb altijd een passie gehad voor historisch onderzoek en het vertellen van verhalen van sterke vrouwen.”

Sarah Ferguson is ook de moeder van prinsessen Beatrice en Eugenie. — © ISOPIX

Koning Carl Gustaf (74) en koningin Silvia (77) worden nog niet ingeënt tegen het coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van het Zweedse hof laten weten aan Svensk Damtidning. Het tijdschrift had gevraagd wanneer de op leeftijd zijnde royals hun prikje konden verwachten. De Deense koningin Margrethe en Britse royals hebben hun eerste vaccinatie namelijk al gekregen.

Het Zweedse hof laat weten dat Carl Gustaf en Silvia gewoon op hun beurt moeten wachten. “We hebben een vaccinatiestrategie”, zegt de woordvoerder. “De koninklijke familie houdt zich daaraan.”

© ISOPIX

Prins William en zijn vrouw Kate Middleton zijn weer in een mediastorm terechtgekomen. Ondanks waarschuwingen van de Schotse overheid waren ze in december toch naar Schotland afgereisd tijdens hun driedaagse treinreis door het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt nu uit e-mails van overheidsmedewerkers die Britse media in handen hebben gekregen.

De Cambridges werden vooraf door onder meer het kantoor van premier Nicola Sturgeon verzocht niet langs te komen omdat de Schotten juist werden opgeroepen niet-noodzakelijke reizen te vermijden. Op het moment dat de e-mails werden verstuurd, golden nog geen restricties, maar toen William en Kate op 7 december in Edinburgh arriveerden, waren enkel noodzakelijke reizen over de grens toegestaan.

Verschillende Schotse politici waren destijds al kritisch dat het koppel tijdens hun driedaagse reis naast Schotland ook stopte op locaties in Engeland en Wales om frontliniewerkers te bedanken. Zo vroegen sommigen zich onder meer af of de reis wel gezien kon worden als werk en als noodzakelijk.

© ISOPIX

Koningin Mathilde heeft dinsdag de drie winnaars van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2020 ontvangen in het koninklijk paleis van Brussel. Het ging om de organisaties Le Petit Vélo Jaune en La Maison Source en het project Digit Aalst van vierdewereldgroep vzw Mensen voor Mensen.

Mathilde voerde met hen een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van kinderarmoede in het land. Tijdens het gesprek werd natuurlijk ook over de impact van de coronapandemie gesproken.

Er is deze week weer een oud filmpje van prinses Diana opgedoken tijdens een staatsbezoek aan Australië. Zij en prins Charles bezochten in 1988 een muziekkamp aan het Victorian College of the Arts. Charles werd er uitgenodigd om even de cello te beroeren, maar Diana nam na enige aarzeling plaats achter de piano en deed vervolgens alle monden openvallen door een stukje van Rachmaninoff te spelen. Het was duidelijk een vrouw van vele talenten.