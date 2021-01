Wie zorgt er later voor jou? Al 3.200 Limburgers gaven hun mening

Deelnemen kan via hbvl.be/onderzoek.

In het derde deel van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit willen Het Belang van Limburg en UHasselt onder meer nagaan hoe de Limburger ouder wil worden en hoe hij denkt over het levenseinde. Wie moet er later voor u zorgen? En wie voor uw ouders? Hoe staat u tegenover euthanasie? Al meer dan 3.200 Limburgers gaven hun mening over deze thema’s. “Vooral in de categorie van 50- tot 75-jarigen hebben al heel wat mannen en vrouwen de vragenlijst ingevuld”, zegt professor medische ethiek Wim Pinxten (UHasselt).

Om een volledig beeld te krijgen van de Limburgse bevolking, is het echter belangrijk dat ook de ouderen en jongeren deelnemen. “Iemands visie op ouder worden, verandert immers naarmate hij of zij ouder wordt, en dat is interessant”, zegt Pinxten. “Bij de oudste Limburgers zien we dat het aantal deelnemers afneemt vanaf 75 jaar. Vooral vanuit de woonzorgcentra en serviceflats kregen we tot nog toe weinig tot geen respons. Terwijl net deze groep het meest gedwongen wordt om al over deze thematiek na te denken.”

Professor medische ethiek Wim Pinxten (UHasselt). — © luc daelemans

Geen ver-van-mijn-bedshow

Dat betekent niet dat het voor jongeren allemaal een ver-van-mijn-bedshow is. “Zij zijn het die vaak instaan voor de zorg van ouderen”, zegt Pinxten. “Ook zij zullen vroeg of laat met deze vragen geconfronteerd worden, wanneer hun ouders bijvoorbeeld zorg nodig hebben.”

Ook het aantal respondenten met een migratieachtergrond blijft voorlopig eerder beperkt. Toch zouden de onderzoekers graag alle gemeenschappen uit onze provincie willen bereiken. “We weten dat de opvattingen over ouder worden en zorgen voor familieleden kunnen verschillen naargelang de cultuur of religie”, aldus Pinxten. “Daarom hebben we de vragenlijst naar het Turks, Arabisch en Engels laten vertalen. Verschillende diversiteitsdiensten zullen die nu helpen verspreiden.”

10.000 Limburgers

De bedoeling is om zo uiteindelijk minstens 10.000 Limburgers te bevragen, net zoals bij het eerste deel van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit, De Gemeenterapporten. “Toen gaven 11.000 Limburgers hun mening. Dat is enorm, het is een niveau van burgerwetenschap dat zelfs op Europees niveau kan tellen”, zegt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “Deelnemers uit alle leeftijdscategorieën en gemeenschappen blijven dus welkom. De bevraging neemt ongeveer 15 à 20 minuten in beslag”, voegt Pinxten nog toe.

U moet trouwens niet vrezen dat uw stem in dovemansoren zal vallen. “Wij zorgen ervoor dat de mening van de Limburger tot bij de beleidsmensen komt”, verzekert Dewitte. “Daarvoor hebben we onze Limburgse ministers en onze Limburgse krant nodig, maar zeker ook de Limburgers zelf. De coronacrisis heeft ons nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. We moeten belangrijke beslissingen niet enkel aan de politici overlaten, maar allemaal samen nadenken en de stem van de burgers laten horen.”

