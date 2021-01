Ex-bondscoach van Duitsland Berti Vogts roept UEFA op om EK uit te stellen tot de winter

“Ik ben verbaasd dat we niets horen van de UEFA”, zei Vogts in een column voor de website T-Online. “Als voormalig bondscoach roep ik de UEFA op: verzet het EK naar het einde van het jaar. Reageer nu. Als we nog lang wachten, is het te laat.”

Euro 2020 werd vorig jaar omwille van de wereldwijde coronacrisis met een jaar uitgesteld. Het staat dit jaar geprogrammeerd tussen 11 juni en 11 juli. Intussen worden de vaccins overal in Europa uitgerold, maar een vol stadion op het EK lijkt een utopie te zullen worden.

Vogts gaf in zijn column ook aan dat het EK niet meer in twaalf verschillende landen zou gespeeld mogen worden. “Er zou gekozen moeten worden voor één land, waarin het coronavirus onder controle is”, aldus de Duitser.

“Stel je voor dat een topwedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk op een EK gespeeld zal worden voor lege tribunes. Dat is toch niet mogelijk. Niemand zou er naar kijken op tv.”